Участница "Битвы экстрасенсов" рассказала о неизлечимой болезни и 298 операциях

Участница "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова рассказала в своем Instagram о том, что сделала в Германии очередную операцию на горле – 298-ю по счету.

"Сбилась я со счета операций еще полтора года назад. Сейчас посчитала по выпискам – сегодня была 298", – написала Кузнецова.

По словам участницы шоу, она всю жизнь страдает от неизлечимого заболевания, в связи с чем последние 33 года вынуждена постоянно ложиться на операционный стол.

"К сожалению, вылечить меня невозможно. Никак. Никогда. Никому. Операции мне делать необходимо всегда, регулярно и до конца жизни. Без них я не могу дышать", – подчеркнула она.

"Голоса нет, не было и не будет. Я не делаю операции, чтобы он был громче. Это невозможно", – добавила Кузнецова.⠀

Николь Кузнецова принимала участие в 16-м сезоне шоу "Битва экстрасенсов", заняв третье место. В одной из передач она сказала, что люди, из-за которых погиб подросток из Бийска Данил Ченцов, могут умереть в течение года, если отец проведет специальный обряд.