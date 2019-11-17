Сборная Бельгии разгромила команду России в отборочном матче Евро-2020

Сборная России по футболу на домашнем стадионе проиграла Бельгии и потеряла все шансы на первое место в группе.
Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей. Голами среди бельгийцев отметились Торган Азар, Ромелу Лукаку и два мяча забил Эден Азар. В российской команде единственный гол оформил Георгий Джикия.
Российская сборная гарантировала себе досрочный выход в Евро-2020. На счету команды семь побед и два поражения. В группе россияне заняли второе место. На первое подняться они не смогут, но и ниже второго не опустятся.
Заключительный отборочный матч для российских футболистов пройдет 19 ноября против команды Сан-Марино.
Комментарии
Очередное подтверждение-наши в футбол играть не умеют.
Проиграли крошечной Бельгии... )))
С ними было понятно всё когда они ЗМС получали за 8 место. Надутые телевизором, как и всё у нас.
"На счету команды семь побед"
Хотя бы про одну из них Амик написал?
Почему у вас такая дурацкая выборочность для новостей.
Без допингов, побед в спорте нет.
Внимание вопрос! Каковы бюджеты сборных команд Бельгии и РФ?
Бюджет сборной Бельгии - бронзового призера чемпионата мира 2018 больше, ну и что?