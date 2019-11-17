Сборная Бельгии разгромила команду России в отборочном матче Евро-2020

Сборная России по футболу на домашнем стадионе проиграла Бельгии и потеряла все шансы на первое место в группе.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей. Голами среди бельгийцев отметились Торган Азар, Ромелу Лукаку и два мяча забил Эден Азар. В российской команде единственный гол оформил Георгий Джикия.

Российская сборная гарантировала себе досрочный выход в Евро-2020. На счету команды семь побед и два поражения. В группе россияне заняли второе место. На первое подняться они не смогут, но и ниже второго не опустятся.

Заключительный отборочный матч для российских футболистов пройдет 19 ноября против команды Сан-Марино.