Мост через реку Иша на Чуйском тракте отремонтировали на полгода раньше срока

Капитальный ремонт моста через реку Ишу в Красногорском районе открыли для движения транспорта на полгода раньше запланированного срока, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Специалисты повысили грузоподъемность моста, увеличили габариты, отремонтировали опоры и смонтировали новое пролетное строение из металла. Также на мосту установили освещение, барьеры и оборудовали тротуары.

Подрядчик приступил к демонтажу временного моста, по которому был организован проезд на период ремонта. В новый строительный сезон выполнят работы по озеленению и земляному полотну.

До ремонта здесь действовал запрет на проезд грузового транспорта массой свыше 20 тонн, сейчас мост рассчитан на современные весовые нагрузки.