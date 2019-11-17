Мост через реку Иша на Чуйском тракте отремонтировали на полгода раньше срока

Капитальный ремонт моста через реку Ишу в Красногорском районе открыли для движения транспорта на полгода раньше запланированного срока, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Специалисты повысили грузоподъемность моста, увеличили габариты, отремонтировали опоры и смонтировали новое пролетное строение из металла. Также на мосту установили освещение, барьеры и оборудовали тротуары.
Подрядчик приступил к демонтажу временного моста, по которому был организован проезд на период ремонта. В новый строительный сезон выполнят работы по озеленению и земляному полотну.
До ремонта здесь действовал запрет на проезд грузового транспорта массой свыше 20 тонн, сейчас мост рассчитан на современные весовые нагрузки.
Комментарии
Быстро в данном случае это хорошо или плохо?
Или как всегда время покажет?
Интересно, за сколько времени построили бы этот мост китайцы? Может китайцев попросить строить дороги, мосты, они это сделают молниеносно, за минимальные деньги, ибо они это будут для себя, когда все сгорит, поля зарастут бурьяном и деревьями, ТЭЦ в Яровом сгниет окончательно, они придут как рачительные хозяева.