Водитель зарезал пешехода-нарушителя в Мытищах

Во время дорожного конфликта бизнесмен зарезал пешехода-нарушителя, сообщает "РЕН ТВ".

Инцидент произошел 16 ноября. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и помешал проезду внедорожника. В результате между водителем и мужчиной развязался конфликт. В ходе перепалки предприниматель ударил оппонента ножом в шею и уехал. Пострадавший сразу же начал терять сознание, а через некоторое время упал на проезжей части.От полученного ранения он скончался.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 68-летний местный бизнесмен. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.