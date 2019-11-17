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Водитель зарезал пешехода-нарушителя в Мытищах

, ИА "Амител"
Мужчину задержали сотрудники полиции

Во время дорожного конфликта бизнесмен зарезал пешехода-нарушителя, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 16 ноября. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и помешал проезду внедорожника. В результате между водителем и мужчиной завязался конфликт. В ходе перепалки предприниматель ударил оппонента ножом в шею и уехал. Пострадавший сразу же начал терять сознание, а через некоторое время упал на проезжей части. От полученного ранения он скончался.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 68-летний местный бизнесмен. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. 

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.11.2019 11:01
- гость -

Носорог?

17.11.2019 11:27
- гость -

пешеход явно был не прав, а скорее всего ещё "забыковал". Вот не на чём, смерть и тюрьма.

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