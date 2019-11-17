Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

В 2019 году доля погашенных раньше срока кредитов оказалась самой низкой за шесть лет, сообщает РБК.

По итогам прошедших 10 месяцев процент погашенных задолженностей составил 22,7%, что на 1,7 пункта меньше чем за весь прошлый год.

Чаще всего россияне досрочно закрывают автокредиты. Таких ссуд за 10 месяцев было закрыто 30,1%, но этот показатель также меньше прошлогоднего на 4,9 процентного пункта. Отмечается, что реже стали досрочно погашаться необеспеченные кредиты.

Задолженности по кредитным картам жители России наоборот стали закрывать активнее. 16,5% таких кредитов были погашены досрочно в этом году (12,1% в 2018). Вырос объем досрочных погашений в ипотечном кредитовании: 13% по сравнению с 11,5%.