В 23 домах и трех детских садах Барнаула отключат отопление

Специалисты СГК 18 ноября будут проводить ремонт магистрального трубопровода на проспекте Ленина, 195, сообщает администрация города.

На время работ потребуется отключение 35 зданий. Ремонт теплотрассы решено проводить в понедельник, потому что в этот день по прогнозам синоптиков температура воздуха составит около 0 градусов. Это позволит провести работы с минимальным ущербом для жителей. Отопление и горячая вода будут отключены в 23 домах, где проживают около 800 жителей, трех детских садах и девяти административных помещениях.

Подача тепла будет приостановлена в 9 часов утра и возобновлена не позднее 20:00 того же дня.

Энергетики приносят свои извинения за предоставленные неудобства.