Житель Рубцовска хотел заработать на бирже и лишился всех денег

Житель Рубцовска увидел объявление о заработке в интернете и связался с возможным работодателем.

С ним созвонился мужчина и представился брокером. Он предложил вложить все деньги рубцовчанина в компанию под высокий процент и обещал большой доход.

Гражданин согласился и через онлайн-банк перевел звонившему 400 тысяч рублей. После этого он пытался связаться с представителем брокерской компании, но безуспешно. Тогда потерпевший обратился в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В МВД напоминают, что ни в коем случае не стоит переводить деньги неизвестным, даже если речь идет о якобы выгодной инвестиции.