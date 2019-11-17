СК проверит инцидент с избиением студента на лекции историка Соколова

Во время приема граждан в Санкт-Петербурге к председателю СК РФ Александру Бастрыкину подошел студент и рассказал о том, что из-за конфликта с преподавателем Соколовым, которого обвиняют в убийстве аспирантки, он получил телесные повреждения, пишет "Фонтанка".

В марте 2018 года на лекции Олега Соколова студент задал ему вопрос, касающийся плагиата в работах историка. Этот вопрос не понравился преподавателю и по его просьбе молодого человека с применением силы вытолкали из аудитории.

Пострадавший пояснил, что обращался в полицию, но на его жалобу внимания не обратили. Бастрыкин поручил Следкому заняться этим инцидентом.

Напомним, что историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки. Он был задержан при попытке утопить в реке Мойке отрезанные от тела погибшей руки.