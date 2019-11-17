В ООН рассказали, от чего россияне умирают на дорогах

Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал причинами высокой смертности на российских дорогах недостаточное образование, пьяную езду и использование смартфонов за рулем, сообщают "РИА Новости".

"У вас чрезвычайно много людей гибнут на дорогах или получают увечья", — сказал Тодт.

Он призвал тщательнее охранять правопорядок, не садиться за руль после выпивки и не использовать смартфоны во время езды. Также у него есть вопросы к российскому законодательству. По мнению Тодта, России есть что улучшить в сфере безопасности пешеходов, велосипедистов, владельцев самокатов и в сфере пешеходных переходов.