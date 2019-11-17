В ООН рассказали, от чего россияне умирают на дорогах

Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал причинами высокой смертности на российских дорогах недостаточное образование, пьяную езду и использование смартфонов за рулем, сообщает РИА "Новости".
"У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья", – сказал Тодт.
Он призвал тщательнее охранять правопорядок, не садиться за руль после выпивки и не использовать смартфоны во время езды. Также у него есть вопросы к российскому законодательству. По мнению Тодта, России есть что улучшить в сфере безопасности пешеходов, велосипедистов, владельцев самокатов и в сфере пешеходных переходов.
Комментарии
А к автодорожной инфраструктуре у господина Тодта вопросов нет?! Сел бы за руль да проехал где нибудь от Новосибирска до Омска, по одной то полосе в каждую сторону.
1. Тоесть у нас дороги идеальные, ямы не вызывают аварийных ситуаций, когда автомобиль выходит из под контроля попадая в глубокую ямищу или получая от нее повреждения.
2. У нас везде минимум 2х полосные трассы?
3. У нас все пеш.переходы освещены а подъезды к ним осматриваются, нет ни габоров с рекламными щитами, ни кустов скрывающих подходящего пешика к зебре?
Все дело только в алкашах? Тоесть, если отключить сотовую связь и вывезти всю водку из России - мы будем жить вечно? ))) Они с какого мира эти всякие статисты и ученые? Хоть бы на месте побывали осмотрелись прежде чем вякать об этом.
Он прав. Погибаем от раздолбайства.