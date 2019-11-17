Бийчане показали на видео сгоревший цех, в котором работало много людей

В интернет-сообществе "Барнаул 22" опубликовали кадры последствия пожара в производственном цехе пластмассовых и пластиковых изделий одного из предприятий Бийска.

Много людей осталось без работы практически перед Новым годом. "И что теперь делать? Новую работу искать! Только кредит взяли. По уши в долгах", – говорят на видео работники цеха.

Напомним, пожар произошел в субботу, 16 ноября. Причины возгорания уточняются. В паблике "Инцидент Бийск" сообщалось, что из-за сильного дыма в ближайших домах нечем было дышать. Жители видели "черный столб" почти в любой точке города.