В Рубцовске закрывают противотуберкулезный диспансер

В Рубцовске с 25 ноября прекращается госпитализация пациентов в местное легочно-терапевтическое отделение КГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер", пишет "вРубцовске.ру".

Копия соответствующего приказа от 15 ноября 2019 года за подписью министра здравоохранения Алтайского края опубликована в паблике "Инцидент Рубцовск".

Согласно указанному документу, до 18 декабря все пациенты, которые уже находятся в медицинском учреждении, будут переведены на стационарное лечение в КГБУЗ "Лебяженскую туберкулезную больницу". Туда же следует передать все материальные ценности — медикаменты и продукты питания.

"Это грозит большой заболеваемостью в Рубцовске и ближайших районах. Переводят в с. Лебяжье, но многие туда не поедут из-за отсутствия финансов и никто не бросит семью. Писали в край, но спустили обратно и сказали разбираться на месте. Сказали, что такая больница им ненужна. В первую очередь, будут подвержены заболеванию дети и старики", — рассказала подписчица паблика.