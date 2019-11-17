Медики назвали первые симптомы рака легких

Рак легких в большинстве случаев никак не проявляет себя на начальных стадиях, однако есть некоторые предупреждающие симптомы, на которые следует обратить внимание, пишет "Медикфорум".

Затрудненное дыхание и приступы кашля, которые люди склонны принимать за обычную простуду – это одни из первых поводов для посещения врача.

Среди других симптомов – постоянная хрипота, отеки шеи и лица, одышка, возникающие при дыхании боли в груди, ночное потоотделение и резкое снижение веса.

Также о раке легких могут говорить и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.

Медики отмечают, что все указанные признаки не всегда говорят о развитии онкологических заболеваний в организме, однако такие сигналы не следует оставлять без внимания и лучше обратиться к специалистам.