Алтайский край в понедельник накроют метели, снег и штормовой ветер

В понедельник, 18 ноября, в Алтайском крае ожидаются снег и метели, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы. Усиление ветра до 19-24 метров в секунду. Ночью будет -3...-8 градусов, в восточных районах до -13, а днем обещают 0...-5 градусов.

В региональном МЧС напоминают правила поведения при штормовом прогнозе:

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, а также других предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии – оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.



При штормовом ветре и снегопаде часто происходят порывы воздушных линий электропередачи, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.



Для водителей в условиях гололеда главное правило – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее. Соблюдайте скоростной режим, дистанцию. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз. При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.



Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и огнетушитель, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также мобильного телефона.