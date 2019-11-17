В Барнауле разыскивают родителей девочки, сбитой на пешеходном переходе

В Барнауле ищут родителей маленькой девочки, которую сбили на пешеходном переходе, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22". Видео опубликовано в Instagram go_barnaul.
По словам очевидцев, инцидент произошел на остановке "АЯС" на улице Антона Петрова. Девочка жива.
UPD 17:02 Как сообщила в соцсетях мама ребенка, с девочкой все хорошо. Она прошла обследование, есть небольшие ушибы и сотрясение.
Комментарии
Педальки перепутали, стекло запотело, что на этот раз у водителя случилось
Мама пишет на VK: с девочкой всё нормально - ушибы и сотрясение. И гонят все, что там неправильно сделаны переходы, мешают ездить и нужно смотреть по сторонам. Это трындец.
Ну подумаешь, сотрясение у дочки, какая фигня.
В неположенном месте переходить безопаснее из-за минимального количества машин, чем на перекрестке или на пешеходном переходе. Скопление машин максимальное на пешеходных переходах.
В неположенном месте переходить безопаснее из-за минимального количества машин.
Дорогу переходить безопасно только по надземному или подземному переходам.
Не жмите вы на свои надземные и подземные переходы, вы вообще смотрю пешеходов не хотите видеть на дорогах, автомобилисты и так все для вас, и дороги и дворы и тротуары! Вам грех жаловаться на ущемление ваших прав
В Москве уже несколько надземных снесли проезжающие тяжеловозы.
Пиу-пиу всё время в пробках, даже ночью.
Я из подъезда то выхожу уже смотрю во все стороны как бы не сбили
17.11.2019 16:46
Гость - Все для нас? Вам разрешили переходить и по переходу и без перехода и на зеленый и на красный, в любом случае, сбив вас где угодно - виноват водитель - а вы говорите все для нас?
Вы бежите сломя голву не глядя по сторонам, осознавая, что водители обязаны вас пропустить и вы будете правы - а вы задумайтесь освоей ЖИЗНИ и безопасности - УБЕДИТЕСЬ в том, что водитель вас заметил и притормаживает - а уж потом выходите на проезжую часть. В правилах кровью этот пункт прописан. Кровью тех - кто его не соблюдал
ехал и в телефоне сидел!
17.11.2019 16:57
krash
Ты думай, че пишешь, иногда. Откуда у 6-летнего ребенка будут правила ПДД кровью?
Не жмите вы на свои надземные и подземные переходы, вы вообще смотрю пешеходов не хотите видеть на дорогах,
Дорога составное понятие - на тротуарах всегда пожалуйста, на проезжей части извольте быть внимательны, не долбиться в ясны очи, крутить головой вправо-влево - короче все то, что должны делать абсолютно все участники дорожного движения, если они находятся на проезжей части.
Откуда у 6-летнего ребенка будут правила ПДД кровью?
От родителей. Если они считают, что именно они несут ответственность за своего ребенка, а не левый дядя.