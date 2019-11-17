Сотрудник тульской скорой помощи показал, как уменьшилась зарплата после повышения

До и после повышения / Фото: tula.mk.ru

В Тульской области работник скорой помощи опубликовал в соцсети свои квитки о начислении заработной платы за июль и октябрь, пишет региональный "Московский комсомолец".

Таким образом медик хотел наглядно показать, как произошло начисление зарплаты после ее официального повышения. "Сравниваем два месяца — это июль и октябрь. Причина сравнения: оба месяца идентичны по количеству отработанных часов. Работаю я на 1,25 (ставка с четвертью). Смотрим вместе на строку оклада: за июль — 6139.00 рубля, за октябрь — 10493.00 рубля", — рассказал работник скорой помощи.

При этом сумма к выдаче уменьшилась на 4000 рублей. Таким образом, заявленное повышение оказалось, по факту, уменьшением, пришел к выводу медик.

"Вы думаете мне одному так? Ошибаетесь. Большинству сотрудников пришла зарплата меньше, чем раньше. Кому-то не доплачивали 4000 рублей, кому-то 6000, а одному моему знакомому вообще не повезло и не доплатили около 10000, хотя отработал он почти две ставки", — подчеркнул он.

По его словам, когда люди начали возмущаться, то им (в бухгалтерии) сказали, что "забыли пункт один дописать, мотивируя тем, что "вас много, а мы одни".