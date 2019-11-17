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Наказание за использование телефона за рулем могут усилить

, ИА "Амител"
Депутат отметил, что сегодня штрафы за разговор по телефону за рулем "никого не стимулируют"
Необходимо предусмотреть более высокие штрафы / Фото: ivan4.ru

Необходимо предусмотреть более высокие штрафы / Фото: ivan4.ru

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выступил за усиление ответственности за использование водителями гаджетов во время движения, сообщает РИА "Новости".

"У нас по процентам причины ДТП распределяются следующим образом: 6-7% составляют аварии по вине пьяных водителей, около 23% происходят из-за состояния дорожного полотна, а примерно две трети — из-за личностного фактора: грубых нарушений правил дорожного движения", — сказал Лысаков.

При этом депутат указал на проблему использования телефонов за рулем: "Телефоны в руках — это наша беда, но у нас в документах, которые фиксируют ДТП, нет графы о том, что авария произошла из-за того, что в руках водителя был телефон. Но на самом деле это очень опасная вещь".

Лысаков подчеркнул, что наказание за разговор по телефону за рулем "абсолютно никого не стимулирует".

"Видимо, надо сделать как в Израиле, где любой предмет в руке, которым "манипулирует" водитель, любое отвлечение от руля на любой гаджет должно наказываться", — добавил парламентарий.

По его мнению, необходимо предусмотреть более высокие штрафы. А для этого Министерство внутренних дел должно подготовить соответствующие изменения.

"В целом это должно быть представлено в виде нового или обновленного пункта Правил дорожного движения. А после этого мы, законодатели, уже предусмотрим ответственность за нарушение этого пункта. Мы эту тему с Госавтоинспекцией обязательно актуализируем. Я думаю, что мы с правительством друг друга поймем", — уверен Лысаков.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

17.11.2019 18:05
- гость -

Гори в аду, едрисьня позорная!

17.11.2019 18:36
- гость -

Казалось бы при чем здесь техосмотр?

17.11.2019 18:49
- гость -

Как минимум пару раз в день - останавливаешься на красный, а сзади подъезжает автоледи, увлечённо разговаривающая по телефону. И думаешь - а она вообще видит, что я остановился, и успеет ли затормозить? Думаю. нужно вплоть до лишения, в момент отучат.

17.11.2019 18:51
- гость -

Давно пора, а то каждое тело погруженное в авто сразу втыкает трубу себе в ухо.

17.11.2019 18:56
- гость -

Нет, лишать нельзя. Смысл-то в чем: пусть поездят, поплатят.

17.11.2019 19:00
- гость -

Купить авто за пару лимонов и пожадитбся на гарнитуру "hands free"?
За это надо штрафовать сильнее, нежели за непристёгнутого ремнём. В одном случае под угрозой собственная жизнь, в другом - чужая.

17.11.2019 19:16
- гость -

Дак, сейчас за этим особо не следят. Стою на светофоре, 6 машин подряд проехали, в которых водители по телефону разговаривали.

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