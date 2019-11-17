Многодетная мать из Татарстана объяснила, зачем посадила за руль шестилетнего сына

Жительница Татарстана Агина Алтынбаева рассказала радиостанции "Говорит Москва", почему посадила малолетнего сына за руль автомобиля.

"Он у меня уже с четырех лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного", — отметила Алтынбаева.

Ранее она разместила во "ВКонтакте" ролик, на котором шестилетний мальчик ведет автомобиль на скорости 130 километров в час. Это вызвало волну возмущения в соцсетях.

Женщина также подчеркнула, что ее никуда не вызывали для объяснения ситуации.