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СК сообщил, как расследуются дела о хищениях на космодроме "Восточный"

, ИА "Амител"
Только один из осужденных причинил ущерб государству в размере 5,2 млрд рублей
Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году / Фото: sm-news.ru

Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году / Фото: sm-news.ru

Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный", сообщается на сайте СК.

"В суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11,5 года лишения свободы", – рассказали в ведомстве. 

В СК назвали имена уже осужденных: бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший заместитель начальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства" Михаил Гельман, бывший глава ФГУП "Спецстройтехнологии" Александр Никитин.

"Только Хризман своими действиями причинил ущерб государству в размере 5,2 млрд рублей. Никитин – в размере 665 млн рублей", – уточнили в ведомстве.

На стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1,5 млрд рублей. В настоящее время продолжается расследование 12 уголовных дел.

Ранее президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома. "Воруют сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует", – посетовал он в ходе совещания с правительством 11 ноября.

После этого гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ввел контроль за расходом бюджетных средств при строительстве космодрома, чтобы не допустить новых хищений.

"Восточный" – первый российский космодром, расположен на Дальнем Востоке в Амурской области. Общая площадь около 700 кв. километров. 6 ноября 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома. В 2010 году заложен "Памятный знак" в честь начала работ. В 2011 году начато техническое и эскизное проектирование. Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году и завершилось в апреле 2016 года. Оно сопровождалось коррупционными скандалами, а также забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты

В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в результате хищений государству был нанесен ущерб в размере 11 млрд рублей. При этом, по его словам, 3,5 миллиарда от этой суммы были возвращены. Речь идет о строительстве первой очереди космодрома.

В марте 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация получила необходимое финансирование для начала строительства второй очереди космодрома "Восточный". В январе 2019 года свое недовольство ходом стройки Рогозину высказывал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

17.11.2019 21:35
Varik

12 уголовных дел - это не шутки. Не много потерялось денег) Ну как я понял, деньги были потрачены не на те нужды на которые выделялись средства.

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