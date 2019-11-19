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Новогодняя ночь в атмосфере "Интервью-шоу": где встретить главный праздник года

, ИА "Амител"
Один из самых стильных ресторанов Барнаула открыл бронь на яркое новогоднее шоу

К этому дню человек готовится, пожалуй, весь год. Это одно из самых долгожданных празднеств, погружающее в атмосферу ярких красок и волшебства. Возможно, это связано с тем, что все мы в душе остаемся маленькими детьми, ждущими чудес, невероятных сюрпризов и запредельной магии.

Мы напряженно и усердно трудились весь год, решали повседневные бытовые, рабочие вопросы. Поэтому предновогодняя корпоративная вечеринка и, собственно, новогодняя ночь должны стать наградой за ярко прожитый уходящий 2019 год.

Перезвон бокалов с игристым, взрывающиеся тут и там хлопушки, искрящийся серпантин, безусловно, Дед Мороз и Снегурочка, сюрпризы, подарки – что еще нужно для отличного праздника по случаю Нового года?

А как насчет неординарного подхода? Не просто посиделки за столом, ломящимся от угощений, и танцы под зажигательные ритмы. А тематическая вечеринка, на которой каждый гость почувствует себя настоящей звездой.

Бар-ресторан "Опять25" предлагает вам стать главной частью новогоднего эфира. Абсолютно каждый почувствует принадлежность к особенному миру новогодней шоу-программы в статусе звезды. Вам предстоит не просто быть зрителем и аплодировать ведущему, но получить свою порцию славы. Потому что именно от вас зависит настроение и атмосфера праздника "Опять25".

Здесь вас ждет волшебная театрализованная программа "Интервью-шоу", уникальное фотопространство для cелфи и интервью, а также:

  • именитые солисты и музыканты Сибири;
  • легендарный DJ Виталий Moskit;
  • ведущий праздничной программы "Мастер церемоний – Сергей Ожидаев";
  • артисты лучшего танцевального шоу Сибири с новинками сезона 2020 года;
  • звездный дуэт Деда Мороза и Снегурочки;
  • артисты оригинального жанра;
  • розыгрыш ценных подарков и многое другое.
 

Зрелище ждет незабываемое, а что насчет меню?

Команда поваров бара-ресторана гарантирует изысканный вкус и эстетику подачи каждого блюда. После зажигательных танцев и умопомрачительных конкурсов гостей на столах будут ждать блюда русской, европейской, домашней кухонь, а также авторские блюда. Многообразие карты бара и профессиональные рекомендации официантов гармонично дополнят вашу трапезу напитками, способными подчеркнуть и раскрыть вкусовые качества каждого яства на вашей тарелке.

Осталось лишь выбрать дату для праздника: с 20 по 22, 25, 26 декабря и самые жаркие – 29 и 31 декабря 2019 года. Во все дни стоимость вашего уникального праздника составит 2700 рублей, в новогоднюю ночь – 3 тысячи рублей.

Бар-ресторан "Опять25" подготовил специальное предложение для больших и дружных коллективов. При заказе от 30 человек компания может принести свои алкогольные напитки.

Максимум удовольствия в атмосфере комфорта.

Звоните: +7 3852 50-50-25, и команда "Опять25" создаст для вас самый незабываемый и волшебный праздник Нового года.

Бар-ресторан "Опять25"
г. Барнаул, ул. Шумакова, 23А (БЦ "Статус")
Телефон: +7 3852 50-50-25
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Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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