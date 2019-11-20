Стартовали продажи квартир в уникальной для Барнаула шестиэтажке с лифтом

Если вам близок столь популярный сегодня скандинавский стиль с его лаконичностью, функциональностью, строгостью линий и элегантной простотой, вы наверняка оцените новый жилой комплекс "Скандинавия", квартиры в котором предлагает отдел продаж "Барнаулкапстрой". Именно здесь вы найдете идеальный баланс практичности и эстетики – начиная от современных европейских планировок и заканчивая удачным расположением.

Пространства и света много, соседей мало

"Скандинавия" – это шестиэтажный дом на ул. Балтийская, 63б, проект которого является по-настоящему уникальным для нашего города. Несмотря на малоэтажность, здесь есть современный бесшумный лифт, хотя по нормативам для такого объекта он вовсе не обязателен. Помимо этого, комфорт жильцам обеспечивает малое количество квартир на площадке – всего три или четыре в зависимости от подъезда – и закрытая дворовая территория.

Всего в доме два подъезда и 35 квартир: двухкомнатные площадью 40 кв.м и трехкомнатные площадью 63 кв.м. Свободные европейские планировки, потолки высотой 2,75 метра, широкие подоконники и большие лоджии создают много пространства и света, что позволяет с легкостью воплотить мечту о практичном, уютном и стильном интерьере.

Для сохранения тепла и тишины все стены в жилом комплексе выполнены из кирпича по скандинавской технологии. Толщина внешних стен при этом составляет 70 см, а межквартирных – 50 см, что позволяет в совокупности с другими преимуществами дома относить его к классу экокомфорт.

Вся инфраструктура – в шаговой доступности

ЖК "Скандинавия" расположен на третьей линии от улиц Попова и Балтийской, в тихом и чистом районе с обилием зелени и хорошей транспортной доступностью. Микрорайон полностью застроен: у вас не будет шумной стройплощадки под окнами. Для колясок и велосипедов здесь предусмотрены специальные места, а неподалеку от дома находятся несколько школ, детский сад, поликлиника, торговый центр, парк, что делает его расположение идеальным для семей с детьми.

Не нужно ждать окончания строительства и бояться банкротства застройщика: дом полностью возведен, сдан и готов к заселению, что особенно актуально в нестабильное время в сфере недвижимости. Жилой комплекс подходит под ипотеку и государственные сертификаты. Звоните в отдел продаж "Барнаулкапстрой" по телефону 8 (3852) 252-337: здесь вам помогут подобрать именно ту квартиру, о которой вы мечтаете!

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

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