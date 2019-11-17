"Перепись родников" проведут в Алтайском крае за счет президентского гранта

Проект "Чистые родники Алтая" получил поддержку фонда президентских грантов в результате второго конкурсного отбора 2019 года, сообщает "Катунь 24".

Планируется собрать данные о родниках: местоположении, историческом, культурном и религиозном значении, целебных свойствах, информацию об экологическом состоянии и потребности в благоустройстве. Полученные результаты нанесут на интерактивную карту.

Авторы проекта — представители алтайского отделения организации "Русского географического общества".

Реализация обойдется в 2 634 355 рублей. Размер президентского гранта составил 1 709 889 рублей, плюс еще 924 466 рублей будет привлечено вне грантовых средств.

Проект "Чистые родники Алтая" предполагает проведение общественных мероприятий, направленных на формирование культуры потребления воды из природных подземных источников и привлечение общественных сил к сохранению родников Алтайского края.