Алтайский пожарный стал серебряным призером чемпионата мира по панкратиону

Игорь Слепышев, пожарный из села Турочак Республики Алтай, стал серебряным призером чемпионата мира по панкратиону в весовой категории 84 кг. Об этом он рассказал в своем Instagram.

"Хотел привезти в Турочак золото, не получилось. Очень благодарен всем за поддержку, вместе – мы сила", – написал Игорь.

Он поблагодарил всех за поддержку: "Позже сделаю пост, где расскажу о людях, благодаря которым состоялась эта поездка и благодаря которым я стал серебряным призером чемпионата мира по панкратиону по версии атлима. Да пребудет с нами сила".

Чемпионат проходил в Риме с 15 по 17 ноября. В сборную России вошли два пожарных из села Турочак – Игорь Слепышев и Руслан Кожемякин. Они выступали в весовых категориях до 84 и до 71 кг.

Как пишут "Новости Горного Алтая", Игорь с детства занимался спортом, увлекался лыжами, дзюдо, поступил в краевую спортивную школу олимпийского резерва в Барнауле.

Мастер спорта по боевому самбо, кандидат в мастера спорта по панкратиону, армейскому рукопашному бою, универсальному бою, грэпплингу и джиу-джитсу. Панкратионом увлекся под руководством тренера Дмитрия Золотова, многократного чемпиона мира.