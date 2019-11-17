Футболист Глушаков как смог станцевал лезгинку на свадьбе в Грозном

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе партнера по команде Магомеда Митришева. Видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте glushak_legend8, посвященном футболисту.

Часть танца Глушаков опубликовали и в сториз своего Instagram. "На Кавказе даже на свадьбе можно потренироваться. Лезгинка — все мышцы проработал", — написал футболист. Свадьба Митришева состоялась в субботу, 16 ноября, в грозненском дворце торжеств "Сафия".

Напомним, с июня 2019 года экс-спартаковец Глушаков выступает за "Ахмат". В текущем сезоне футболист провел за новый клуб 11 матчей чемпионата России, однако каких либо результативных действий отмечено не было.

"Танцевать лучше получается, чем с мячиком в футбол играть", — пишут в комментариях под видео с танцем.

Ранее сообщалось, что Глушаков хочет взыскать с бывшей жены 204 млн рублей. Разбирательства между экс-супругами длятся уже около года. Сначала Дарья обвиняла его в измене и требовала алименты на содержание детей, а теперь Денис заявил, что ему не понравилось, что бывшая жена говорила о нем в прессе. Он подал иск о защите чести и достоинства.