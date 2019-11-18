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33 несчастья. Что тормозит мусорную реформу в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Несогласованные тарифы, отсутствие контейнеров и другие причины
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

В дни приезда в Алтайский край премьер-министра Дмитрия Медведева (12-13 ноября) в регионе случилось две "беды": за день выпало 20% снега от месячной нормы (мы сейчас про Барнаул говорим, хотя "снегопадило" двое суток по всему краю) и в Бийске действовал режим ЧС из-за мусорного коллапса. Первая ситуация показала нехватку техники и дворников. Вторая – что мусорная реформа в регионе до сих пор нормально не состоялась. Почему система централизованного сбора отходов сбоит уже одиннадцатый месяц – читайте в обзоре amic.ru.

Нет конкуренции

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин в своей оппозиционной манере рубит с плеча. В беседе с amic.ru он заявил, что главная проблема мусорной реформы – монополизация сферы. Теперь в 12 городах и 59 районах работает семь региональных операторов (один из них на три зоны сразу). После их прихода многие мелкие компании по вывозу мусора ушли с рынка.

А те, что не ушли, теперь воюют. В том же Бийске две компании просто не могут договориться. Коротко напомним: оператор местного полигона ООО "Спецобслуживание плюс" перестал принимать часть отходов от регионального оператора, обслуживающего бийскую зону – ООО "Спецобслуживание-Центральное". Как пояснил amic.ru директор компании-регоператора Алексей Щербатов, с октября 2019 года в день пускают только 20 машин мусора вместо 40. Из-за этого регоператор вывозит мусор из контейнеров не два раза в день, как раньше, а всего один. На семи контейнерных площадках образовались стихийные свалки. Их, кстати, местные власти за свой счет уже убрали. Это ненадолго помогло победить последствия, но не саму проблему.

Повод для разногласий – коэффициент сжатия отходов, из которого рассчитывается стоимость услуг по захоронению мусора. А также долги регионального оператора. 

Дело дошло до Арбитражного суда, когда он вынесет окончательное решение – не понятно. Как не понятно и то, что теперь будут делать власти.

Схожая ситуация и в Рубцовске, говорит коммунистка, депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина. Только общего языка не могут найти региональный оператор и субподрядчики из-за расхождения в объемах собираемого мусора. Она считает, что оператору просто "ставят палки в колеса" конкуренты, тоже боровшиеся, но не получившие этот статус. 

Не хватает контейнеров

Контейнеры переполнены (в Бийске, Рубцовске, Заринске и других муниципалитетах) не только из-за графика вывоза. Их просто не хватает. Всего краю требуется установить более 10 тысяч контейнеров. Очевидно, что делать это будут не год, и не два.

Ставить контейнеры должны местные власти. Но денег во многих местных бюджетах просто нет.

"Это дело доброе, мы готовы работать, средства только дайте, прежде чем такие законы принимать. Отладьте работу сначала там, где есть уже контейнеры. А так-то хорошо деньги собрать и кричать на местную власть, что мы ничего не делаем", – рассказала amic.ru глава администрации Бурановского сельсовета Павловского района Вера Суханова.

В 2019 году правительство региона выделило всем муниципалитетам 80 млн рублей именно на эти цели. Алейский район получил небольшой кусочек от этого пирога – всего 256 тысяч рублей, говорит глава района Светлана Агаркова. Пришлось ужаться в расходах и выделить из районного бюджета еще миллион рублей. В следующем году в местной казне запланировали уже 5 млн рублей. На эти деньги контейнеры поставят только в крупных селах. Всего же району нужно 550 контейнеров, которые будут стоит 11 млн рублей.

В некоторых муниципалитетах власти договариваются об установке контейнеров с бизнесменами. Так, например, в Сибирском сельсовете, селе Клочки Ребрихинского района. Но это скорее исключение, чем правило.

Контейнер мало купить (например, в Ребрихе местный бизнесмен делает один бак за 11,5 тысячи рублей, средняя цена на рынке – 12-20 тысяч рублей за пластиковый евроконтейнер, 7-10 тысяч за обычный металлический), его надо установить на специальную бетонную площадку и огородить. Стоят материалы и работа более 40 тысяч рублей. Эти площадки нужно узаконить, регулярно убирать, дезинфицировать. Представляете такое в селе, где кроме школы да пары продуктовых магазинов уже ничего и не осталось.

"Отличный" пример – село Жуковка Павловского района. Там нет ни одного контейнера, но власти совместно с регоператором определили так называемое место временного накопления. Это просто участок без баков, ограждений между домами, куда жителям предлагается просто складывать мусор. Раз в месяц (жители считают, что это очень редко) сюда приезжает мусоровоз. Уезжает пустой, потому что никто из местных до сих пор не понял смысла в такой санкционированной свалке. За которую, кстати, в месяц с человека нужно платить 43,97 рубля.

Несогласованные тарифы

По словам Олега Боронина, до прихода регионального оператора в его селе мусор вывозили за 58 рублей с человека. Он уверяет, что эта цена экономически обоснованна. Для нового оператора установили тариф в 46 рублей. То есть меньше, чем было. Вроде бы для жителей хорошо. Но собеседник опасается, что это будет экономически невыгодно, и либо мусор не будут довозить до официальной свалки (а главное в тарифе – как раз транспортировка), либо сэкономят на чем-то другом.

Есть другая сторона вопроса. По словам регоператора Алексея Щербатова, с июля 2019 года для бийского полигона выросла цена приема тонны мусора с 247 рублей почти в два раза.

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"Если раньше в нашем тарифе в 37 рублей с человека было заложено 6 рублей на НДС и 6 рублей для полигона, остальные 24 рубля с копейками оставалось на транспортировку. Теперь полигону отдаем 12 рублей, и 12 остается на транспортировку", – привел он расклад.

Тариф для регионального оператора не повышали, то есть ему приходится ужимать свои траты. Отсюда в том числе и сокращение количества выездов с двух до одного раза в день.

Не хотят платить за вывоз мусора

Собираемость платы за вывоз мусора в регионе около 73%, сообщили в краевом Министерстве строительства и ЖКХ. Долги растут. Например, только одному региональному оператору АО "ЭКО-Комплекс" (обслуживает Барнаул, Новоалтайск, семь районов и ЗАТО Сибирский) жители Барнаульской зоны задолжали с начала года 121 млн рублей.

Горожане платят более-менее исправно. Просто потому, что в городах вывоз мусора давно включен в квитанции за коммуналку. А вот многие жители сел, где никто и никогда не вывозил отходы централизованно, новой статье расходов противятся. Мол, зачем мне кому-то платить за мусор, когда пищевые отходы я выбрасываю в огород, а пластик сжигаю (кстати, закон это делать запрещает).

Снова пример с Жуковкой Павловского района, где жители отказались заключать договор с региональным оператором на вывоз мусора и платить. Собираемость денег может привести еще к одному коллапсу – уже в Алейске, где региональный оператор задолжал своим субподрядчикам.

А вот в Сибирском сельсовете, опять же ссылаемся на слова Олега Боронина, платят исправно, потому что власти вводили эту систему с 2012 года – что называется, воспитали культуру выброса мусора.

В Барнауле актуальна другая проблема. По данным "ЭКО-Комплекс", из 40 тысяч юридических лиц в краевой столице договор о вывозе мусора подписали только пять тысяч. Остальные оказываются. И не потому, что они не образуют мусор – отходы есть, и выбрасывают их на площадки у жилых домов. Просто не хотят платить. Часто из-за этого на контейнерных площадках у многоквартирных домов бардак: туда сваливают больше, чем рассчитано по количеству жильцов.

Это основные причины пробуксовки, но не единственные. Тормозит реформу и несогласованность всех заинтересованных сторон. Местные власти винят региональных операторов, регоператоры – местные власти. Краевая власть часто и вовсе остается в стороне, не имея механизмов влияния на ситуацию. Но главная причина – несовершенство самой реформы. Отличный тому пример: часть мусора вообще осталась вне закона. Регоператор забирает только твердые коммунальные отходы. Если избавиться от строительного мусора по закону можно наняв отдельный вывоз (и снова за деньги), то куда девать золу и навоз – большой вопрос, ибо на полигон их вывозить просто нельзя.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.11.2019 07:06
Пионер

Потому что сначала придумали реформу, а теперь придумывают, как это должно работать. Но, если не работает, деньги все равно надо собрать

18.11.2019 07:38
- гость -


18.11.2019 07:06
Пионер
Вот как раз, никакой реформы и нет! Вся реформа заключается в повышении стоимости за вывоз мусора, а все остальное - бла-бла-бла только для оправдания чиновниками своей жадности!

18.11.2019 08:23
Гость

Может не реформы надо проводить, а мусор убирать?

18.11.2019 08:42
гость

п Центральный (новый) заключены были договора, 1 раз в неделю, выставил мешок с мусором - забрали и все хорошо, но власти решили нет! В итоги поставили общие контейнера в начале улиц (читать бросили на землю, нет ни ограждения ни площадки, вокруг раздувается ветром мусор). Сменили компанию и все на этом. Первой компании не платим, потому что перестала вывозить мусор, а вторую не знаем, договоров нет, лицевых счетов нет. Вопрос что и кто не так?

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