Лебеди прилетели в бийский поселок Молодежный и вынуждены плавать между льдин

В бийском поселке Молодежный появились лебеди. Лед на реке пока не встал, поэтому птицам приходится маневрировать среди проплывающих льдин, пишет "Бийский округ".

Отмечается, что "диковинные птички" выходят покормиться на берег, давая разглядеть себя с близкого расстояния. Пока их немного, на видео попала пара, которую удалось застать за трапезой.

Лебеди не долетели примерно сотню километров до алтайского заказника "Лебединый", где находится незамерзающее озеро. Каждый год туда слетаются на зимовку около тысячи птиц.

Птицам приходится маневрировать среди проплывающих льдин / Фото и видео: biysk-ok.ru