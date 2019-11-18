Барнаульцам в 2020 году вернут авиарейс до Новосибирска

Росавиация опубликовала список субсидируемых рейсов на 2020 год, согласно которому спустя много лет вернут рейс Барнаул – Новосибирск, пишет "МК на Алтае".

Стоимость авиаперелета между двумя сибирскими городами еще неизвестна – уточняется. Цену билета частично профинансируют из бюджетов Алтайского края и Новосибирской области.

Все рейсы из списка будут выполняться круглый год. Появятся следующие направления: