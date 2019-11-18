Барнаульцам в 2020 году вернут авиарейс до Новосибирска

Росавиация опубликовала список субсидируемых рейсов на 2020 год, согласно которому спустя много лет вернут рейс Барнаул – Новосибирск, пишет "МК на Алтае".
Стоимость авиаперелета между двумя сибирскими городами еще неизвестна – уточняется. Цену билета частично профинансируют из бюджетов Алтайского края и Новосибирской области.
Все рейсы из списка будут выполняться круглый год. Появятся следующие направления:
- Барнаул – Томск, авиакомпания "СиЛА", 17 мест. Будет осуществляться три раза в неделю, по 25% платят Алтайский край и Томская область;
- Барнаул – Красноярск, авиакомпания "КрасАвиа", 19 мест, два раза в неделю, 61% стоимости напополам финансируют Красноярский и Алтайский края;
- Барнаул – Казань, авиакомпания "ЮВТ АЭРО", 50 мест. Будет осуществляться два раза в неделю, 61% стоимости напополам финансируют Алтайский край и Республика Татарстан;
- Барнаул – Новосибирск, авиакомпания "Сибирь" (S7), от 78 до 164 мест в самолете, пять раз в неделю, по 30% софинансирование Алтайского края и Новосибирской области.
Комментарии
Еще бы в Алмату рейс сделали! Цены бы им не было!!!
А точно будет загрузка рейса Барнаул - Новосибирск? Даже 78 мест кажется многовато.
На автобусе из Барнаула в Новосибирск время пути составляет 4,5 часа.
Какое время будет тратиться на перелет из Барнаула в Новосибирск? За сколько времени до вылета нужно приезжать на рейс?
Если будет предусмотрена онлайн регистрация, то приезжать в аэропорт можно минут за 30 до вылета, а то и за 20... лету тут минут 30. Так что заметно быстрее. Но вот вопрос цены и загрузки остается открытым....
15 минут лететь до Новосиба в советское время летал как-то
18.11.2019 11:12
- гость -
На автобусе из Барнаула в Новосибирск время пути составляет 4,5 часа.
Какое время будет тратиться на перелет из Барнаула в Новосибирск? За сколько времени до вылета нужно приезжать на рейс?
Онлайн регистрация в помощь
Неэкологично лететь до нск, если поезд ходит!
Если опять Як-40 то мама дорогая. Я там, пока летел, все пакеты наполнил.
у S7 нет никаких Яков ) У них только Боинги Эрбасы и Эмбраеры. Скорее всего Эмбраер и будет...
18.11.2019 11:45
- гость -
ан-2 в этом плане гораздо экстремальнее
Конкретно до Новосибирска, необходимо постоянное скоростное железнодорожное сообщение. Чтобы время в пути не превышало одного часа.
18.11.2019 12:25
АБОРИГЕН
Мы на висте за 2 часа спокойно ездили. И чо теперь?
18.11.2019 12:41
- гость -
Поздравляю! Одним самоубийцей больше! Этож надо так гнать по трассе.
Принцип Я крутой а на остальных мне ...........