Дети в Барнауле повадились ходить в закусочную и красть самсу

Участник сообщества "Инцидент Барнаул" по имени Насир рассказал о детях, которые уже не первый раз крадут самсу в его закусочной. В доказательство он предоставил видео.

"Уже несколько раз эти ребята воруют самсу", – отметил Насир и попросил родителей объяснить своим детям, что воровать – это плохо. Закусочная находится по улице Калинина, 16в, и указана как "киоск по продаже фастфудной продукции".