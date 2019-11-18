Дети в Барнауле повадились ходить в закусочную и красть самсу

Участник сообщества "Инцидент Барнаул" по имени Насир рассказал о детях, которые уже не первый раз крадут самсу в его закусочной. В доказательство он предоставил видео.
"Уже несколько раз эти ребята воруют самсу", – отметил Насир и попросил родителей объяснить своим детям, что воровать – это плохо. Закусочная находится по улице Калинина, 16в, и указана как "киоск по продаже фастфудной продукции".
Комментарии
Своеобразная рекламка))
Бедненький Насир, теперь из-за самсы с голоду помрет, ах они какие дети голодные не хорошие, Насир страдает, в лексус свой на литр бензина меньше залил.
18.11.2019 09:16
Гостюн
Ямамашка которой Все поголовно задолжали?
чем они отличаются от проехавших без билета?
18.11.2019 09:16
Гостюн
Во первых, а почему он должен кормить кого то бесплатно?
Во вторых - безнаказанность приводит к вседозволенности и когда эти дети подрастут и ограбят Вас, то что Вы будете по другому говорить...
Воровать, конечно же, плохо... А Насиру в голову не приходит, что когда к нему придёт Роспотребнадзор и отшлёпает его пузом по попе за то, что самса хранится просто на воздухе, без витрины и надлежащих условий... мухи по ней ходят...