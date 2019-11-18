Четверть россиян не устраивает питание в течение рабочего дня

Каждого четвертого жителя России не устраивает, как он питается в течение рабочего дня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Выяснилось, что 61% опрошенных приносят еду из дома, менее трети (31%) ходят в ближайшие кафе, 22% пользуются услугами столовой на работе, а 13% обходятся без обеда. При этом большинство респондентов (73%) отметили, что их устраивает то, как они питаются в течение дня, и лишь четверть респондентов (24%) высказали свое недовольство.
При неограниченном бюджете и вне зависимости от расположения работы около 40% опрошенных отметили, что предпочли бы обедать в ближайших кафе, пятая часть (21%) выбрала бы столовую на работе, по 15% респондентов приносили бы еду из дома или заказывали ее с доставкой на работу, и только 7% отметили, что ходили бы обедать домой.
Более половины опрошенных (51%) уточнили, что возможности для питания скорее не важны для них при поиске работы, о важности этого параметра заявили 46% респондентов.
При этом большинство опрошенных высказались за то, что работодатель должен организовывать питание сотрудников (62%), более четверти (27%) респондентов посчитали, что работодатель не обязан заниматься этим.
Исследование проводилось в сентябре среди 10 238 российских соискателей.
Комментарии
Пусть работодателю и скажут об этом )))
Ни кто не кому не должен.
18.11.2019 10:32
- гость -
Лучше бы вы не писали такие сложные для вас фразы на русском.
В основном яжемамы таскают. Их вечно все не устраивает. Причем таскают они чаще всего обычный доширак.
18.11.2019 11:37
- гость -
В основном яжемамы таскают.
А недовольны,видимо, те, у кого ленивые не умеющие готовить жены.
18.11.2019 11:56
- гость -
18.11.2019 11:37
- гость -
В основном яжемамы таскают.
А недовольны,видимо, те, у кого ленивые не умеющие готовить жены.
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А ты тоже ленивый, не умеющий готовить? С какого вам жены должны готовить, если они тоже работают с утра до вечера? Берите поварскую книгу и осваивайте искусство готовки.
18.11.2019 12:17
- гость -
Тоже раньше не умел варить суп. А попробовал раз, да там проще, чем Безрукову Трампа сыграть.
18.11.2019 12:17
- гость -
Одна нарисовалась))) мужу соболезнования))