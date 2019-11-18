Немцы дали деньги новосибирцам на доработку препарата, пожирающего рак

Новосибирские ученые разработали препарат, который может бороться с раком молочной железы. Он успешно прошел доклинические испытания, а потом его разработка приостановилась из-за отсутствия финансирования, сообщает ТАСС. В 2020 году деньги нашлись, сообщил директор Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Владимир Рихтер.
Испытания пройдут в три этапа, которые займут несколько лет. "Я думаю, что еще лет пять до выхода на рынок", – сказал Рихтер агентству ТАСС. Финансовую поддержку проекту окажет немецкая фармацевтическая компания Bayer, которая также предоставит "менторскую" помощь. В начале декабря в Германии запланированы обстоятельные переговоры относительно дальнейшего взаимодействия.
Разрабатываемый препарат – это замороженная вирусная суспензия. В ней соединен вирус осповакцины и белок грудного молока. Он обитает и размножается внутри опухоли, пока не уничтожит ее. Суспензия не распространяясь на другие органы и ткани человека. Лекарство эффективно для лечения рака молочной железы и глиомы, его также можно использовать в комбинации с любыми другими методами лечения.
Комментарии
Вот если получится у них, то тогда мы "гордо" будем говорить, что это российская разработка и покупать её у компания Bayer!
Bayer скорее всего вкладывается для того чтоб этот препарат не вылечивал мож продлял жизнь но не вылечивал т.к. пациент постоянно должен носить деньги фармацевтическим компаниям это как стоматологи против кариеса!