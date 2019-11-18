Путин одобрил строительство моста через Лену за 82,9 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что проект моста уже получил поддержку профильных ведомств и правительства, а само решение о строительстве может быть принято до конца 2019 года. И вот, по данным издания, глава государства наложил резолюцию на письмо, в котором Николаев просил заложить в бюджет средства: "Ситуация созрела до реализации". Кроме того, Путин поручил правительству внести соответствующее предложение.

В своем письме Николаев сообщает, что власти республики уже провели переговоры "с потенциальными инвесторами". Определена трассировка мостового перехода – 3,1 км моста и 10,9 км подходов. Предварительно стоимость строительства составит 63,7 млрд рублей, из них лишь 9,5 млрд – расходы инвестора. Основная часть суммы – капитальный грант на 54,2 млрд (47,8 млрд – федеральный бюджет, а 6,4 млрд – региональный). С НДС суммарная стоимость проекта составит 82,9 млрд, расходы по уплате НДС ложатся на инвестора, чьи совокупные инвестиции таким образом составят 28,6 млрд рублей.

Если грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году.

Николаев уверен, что ввод моста обеспечит рост круглогодичной транспортной доступности населения с 20,9% в 2018 году до 70% в 2025 году. Он просит изыскать в бюджете 2021-2024 годов средства на стройку.

Ленский мост должен соединить Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск".