Кремлевские эксперты описали "идеального губернатора", который думает о народе

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), который считается близким к внутриполитическому блоку Кремля, подготовил практические рекомендации для врио губернаторов, пишет РБК.

В документе объясняется, как назначенным главам регионов строить собственные кампании, формировать имидж и работать с избирателями. Так, став врио губернатора, кандидат от власти в первую очередь должен провести анализ текущей ситуации в регионе, поговорив "со всеми, кто может быть важен": от местных чиновников до блогеров.

Эксперты отметили, что на выборах, как правило, наиболее уверенно побеждает кандидат, публичный имидж которого максимально соответствует общественным ожиданиям. При этом по всей стране с довольно существенным отрывом лидирует запрос на "честного и порядочного главу региона".

ЭИСИ называет несколько имиджевых характеристик и способов позиционирования, которые позволят кандидату максимально соответствовать запросам:

Вызывать доверие. Для того чтобы стать в глазах жителей человеком, достойным доверия, можно показать, что готов жить в регионе – например, когда семья врио губернатора переезжает вместе с ним.

Решительность в отстаивании интересов региона.

Забота и отзывчивость, уважение к людям. В фокусе внимания – социальные вопросы и качество жизни людей, а не экономическая статистика.

Человек дела, профессиональный управленец. Это демонстрация умения решить конкретную, особенно застарелую и резонансную проблему оперативно и результативно.

Эмоции и яркий характер. Политику сегодня могут простить ошибки, неловкую шутку в эфире, резкий ответ в комментариях, но только не аморфность, поведение зажатого кабинетного чиновника, заезженные бюрократические штампы в выступлениях. Эмоциональное присоединение – одна из самых сложных задач кампании.

Чем выше уровень эмоционального недоверия у аудитории, тем чаще и больше врио губернатора должен показывать, что он слушает, заботится и переживает. В исследовании говорится, что 50% доверия зависят от того, производит ли глава региона впечатление человека, проявляющего сопереживание и заботу.

В рекомендациях также написано о необходимости работы врио губернаторов в соцсетях. Однако глав регионов предостерегают от нескольких ошибок: использования жаргона, двусмысленных шуток, избытка смайликов. Нельзя раздражаться, грубо отвечать в комментариях, удалять критические сообщения, поскольку это приводит к новому выплеску негатива и получается замкнутый круг.