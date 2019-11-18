В Барнауле отложили масштабный ремонт трубопровода на Потоке

Сибирская генерирующая компания перенесла сроки ремонта трубопровода на пр. Ленина, 195, передает администрация города. Новую дату ремонта назовут позже, пояснили amic.ru в пресс-службе компании.

Для ремонта магистрали планировали отключить от отопления 35 зданий: 23 дома, где проживают около 800 жителей, три детских сада и девять административных помещений. Выбирали день, когда температура воздуха по прогнозам синоптиков должна была составить около 0 градусов, чтобы провести работы с минимальным ущербом для жителей. На это отводилось около 11 часов.

В пресс-службе заявили, что трубопровод по-прежнему нужно ремонтировать. О причинах переноса запланированной даты не сообщают.