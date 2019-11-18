В России могут на час сократить время продажи алкоголя

Представители Общероссийского народного фронта предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах, пишут "Известия".

Напомним, сейчас россияне могут купить спиртосодержащие напитки с 08:00 до 23:00 по местному времени. Общественники предлагают сократить этот период до 22:00.

Предложение уже обсуждается в Госдуме. Депутат Николай Говорин сообщил, что положительного решения по этому поводу пока нет, хотя Минздрав России поддерживает эту инициативу. Ведомство приводит статистику позитивного влияния интервальной алкогольной политики: за семь лет жители страны стали меньше пить примерно в два раза. Например, в 2011 году в среднем в стране выпивали 18 литров алкоголя, а в 2018 – 9,3 литра.

По мнению авторов предложения, данная мера позволит сократить количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения на 9-14%, а также снизить опасность на дорогах и в целом поможет улучшить здоровье людей.

Добавим, в ряде регионов России уже действуют аналогичные правила. Например, в Алтайском крае продавать алкоголь можно только в период с 9:00 до 21:00.

В других же регионах страны придерживаются общепринятых мер.

Напомним, в марте текущего года АКЗС предлагали снять запрет на продажу алкоголя после 21:00, объясняя это "засильем" псевдобаров.