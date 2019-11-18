Санта, держись. Список желаний 10-летней девочки взорвал соцсети

Десятилетняя девочка составила список подарков, которые она хотела бы получить от Санта Клауса на Рождество. Ее отец поделился им в Twitter со словами: "Похоже, моя десятилетняя дочь была не в себе, когда составляла список подарков". Пост быстро набрал популярность в соцсетях, пишет esquire.ru.

Девочка пожелала получить на Рождество 26 подарков. В том числе iPhone 11, наушники AirPods, новый MacBook Air, камеру Go Pro, сумочку Chanel, драгоценности, одежду, обувь, живого кролика и одежду для него, машину для куклы, 4 тысячи долларов и многое другое. В списке есть уточнения, что вещи должны быть новыми.

Запросы ребенка поразили пользователей соцсети. Родителям посоветовали рассказать дочери, что Санта-Клауса не существует. Завистники написали: "Мне 40 лет, и мои желания даже рядом не стояли с этими".