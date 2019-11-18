Тут вам не Питер. Новые лого Барнаула от amic.ru. Бесплатно

Новый логотип Санкт-Петербурга, представленный общественности на прошлой неделе, спровоцировал бурные эмоции в социальных сетях. Одним за другим города России стали примерять этот креатив на себя. Мы тоже не остались в стороне и втиснули в яркий круг название столицы Алтайского края – Барнаул. Кроме того, мы чуть-чуть поиграли цветами и к "холодному солнцу" северной столицы добавили жаркий оранжевый, а потом – будоражащий красный, успокаивающий желтый и освежающий зеленый. И, конечно, нашли место для лошади – без нее грустно. А вам какой лого больше нравится?

Напомним, новый логотип Санкт-Петербурга общественности презентовало агентство SPN Communications, выигравшее тендер за семь миллионов рублей.

По словам генерального директора агентства Андрея Баранникова, бирюзовый оттенок нового логотипа северной столицы – это цвет "холодного северного солнца", которое "светит всегда – и зимой, и летом", а буквы "Е" и шрифт в целом в данном случае должны ассоциироваться с разводными мостами. В социальных сетях идею раскритиковали. Россияне решили, что этот креатив семи миллионов совсем не стоит.