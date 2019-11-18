Тут вам не Питер. Новые лого Барнаула от amic.ru. Бесплатно

Новый логотип Санкт-Петербурга, представленный общественности на прошлой неделе, спровоцировал бурные эмоции в социальных сетях. Одним за другим города России стали примерять этот креатив на себя. Мы тоже не остались в стороне и втиснули в яркий круг название столицы Алтайского края – Барнаул. Кроме того, мы чуть-чуть поиграли цветами и к "холодному солнцу" северной столицы добавили жаркий оранжевый, а потом – будоражащий красный, успокаивающий желтый и освежающий зеленый. И, конечно, нашли место для лошади – без нее грустно. А вам какой лого больше нравится?
Напомним, новый логотип Санкт-Петербурга общественности презентовало агентство SPN Communications, выигравшее тендер за семь миллионов рублей.
По словам генерального директора агентства Андрея Баранникова, бирюзовый оттенок нового логотипа северной столицы – это цвет "холодного северного солнца", которое "светит всегда – и зимой, и летом", а буквы "Е" и шрифт в целом в данном случае должны ассоциироваться с разводными мостами. В социальных сетях идею раскритиковали. Россияне решили, что этот креатив семи миллионов совсем не стоит.
Комментарии
Бараний Аул
Фон зеленый. Коняшку разместить кверху ножками.
К чему писать латинскую Н? выделять слово бар .... один алкоголь на уме?
то за тренировки недодизайнера? Словно школьник какойто изучает азы Корелдрю.
надеюсь дальше этой новости эти недологотипы никуда не уйдут
деревенская круглосуточная пивнушка получилась )
18.11.2019 15:26
- гость -
Баран отписался
18.11.2019 15:41
- гость -
И второй баран тут.
да, точно Бар на ул. "название улицы"
18.11.2019 15:44
- гость -
Опять тот , который живет то в Чехии , то в Солонешном, то на Челюскинцев?
Экзерсисы начинающего дизайнера, который учится "играть шрифтами" и "играть с цветом"?
Да ладно, у нас самих логотип тот еще Б - город в Сибири
Б здесь много, но это не значит. что город плохой, как пытается представить это главред Амика.
Это не креатив, а тупо вестернизация. Откуда это упоротое желание вскочить но подножку последнего вагона западенского поезда, мчащегося на всех парах в ад. Se. & Drugs & Rock 'n' Roll уже сделало с цивилизованной Европой, то что сделало. Зачем это нам?
15:58
М
Это не креатив, а тупо вестернизация.
Да будет тебе известно, что Россией всегда правили выходцы с Запада и прочие евреи, грузины.
Аул - цталица краю
Тута и празябаю