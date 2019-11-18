СМИ сообщают о задержании главы Бийска Студеникина и его заместителей

Силовики задержали главу Бийска Александра Студеникина и его заместителей утром в понедельник, 18 ноября, сообщает "Банкфакс". Также об этом пишет местное издание "Бийский рабочий". В самой администрации пока не отвечают на телефоны.

"В большой зал администрации вошли силовики, попросили оставаться всех на своих местах. Далее правоохранители зачитали фамилии тех, кто должен выйти с ними – это сотрудники и руководители структурных подразделений мэрии – управлений и отделов. Главу города Александра Студеникина также попросили выйти. В настоящее время он находится в своем рабочем кабинете, где работают правоохранители. Не исключено, что здесь проходят обыски и изъятие документации", – пишет "Бийский рабочий".

По данным источников "Банкфакс", силовиков интересовали замглавы города по строительству Дмитрий Маслюк, начальник управления ЖКХ Ксения Потехина, главный архитектор Владимир Ружевский и начальник отдела по учету и распределению жилой площади Ирина Очищалкина. Пока не известно достоверно, увезли ли самого Студеникина. Источник amic.ru в краевом правительстве сообщил, что глава города сейчас едет в Барнаул для участия в совещании по проблеме вывоза мусора.

Есть также информация о задержании экс-главы администрации Николая Нонко.

Поводом якобы стала история с тремя многоквартирными домами на улице Спекова в Бийске (№ 8, 8/1 и 8/2), которые были сданы еще в 2012 году. Это были не просто дома, а энергоэффективные. Но оказалось, что построены они были не качественно: зимой промерзали стены, в квартирах было очень холодно. К делу может иметь отношение еще одна история, более свежая. В августе 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при строительстве дамбы в районе Зеленого клина.

В краевом Следкоме от комментариев отказались.