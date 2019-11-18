СМИ сообщают о задержании главы Бийска Студеникина и его заместителей

Силовики задержали главу Бийска Александра Студеникина и его заместителей утром в понедельник, 18 ноября, сообщает "Банкфакс". Также об этом пишет местное издание "Бийский рабочий". В самой администрации пока не отвечают на телефоны.
"В большой зал администрации вошли силовики, попросили оставаться всех на своих местах. Далее правоохранители зачитали фамилии тех, кто должен выйти с ними – это сотрудники и руководители структурных подразделений мэрии – управлений и отделов. Главу города Александра Студеникина также попросили выйти. В настоящее время он находится в своем рабочем кабинете, где работают правоохранители. Не исключено, что здесь проходят обыски и изъятие документации", – пишет "Бийский рабочий".
По данным источников "Банкфакс", силовиков интересовали замглавы города по строительству Дмитрий Маслюк, начальник управления ЖКХ Ксения Потехина, главный архитектор Владимир Ружевский и начальник отдела по учету и распределению жилой площади Ирина Очищалкина. Пока не известно достоверно, увезли ли самого Студеникина. Источник amic.ru в краевом правительстве сообщил, что глава города сейчас едет в Барнаул для участия в совещании по проблеме вывоза мусора.
Есть также информация о задержании экс-главы администрации Николая Нонко.
Поводом якобы стала история с тремя многоквартирными домами на улице Спекова в Бийске (№ 8, 8/1 и 8/2), которые были сданы еще в 2012 году. Это были не просто дома, а энергоэффективные. Но оказалось, что построены они были не качественно: зимой промерзали стены, в квартирах было очень холодно. К делу может иметь отношение еще одна история, более свежая. В августе 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при строительстве дамбы в районе Зеленого клина.
В краевом Следкоме от комментариев отказались.
Комментарии
Человек творящий зло - испытывает муки своего творчества.
Красивый дяденька
интересно сенатора будут приглашать на разговор или Валя не даст в обиду заслуженного юриста
Вот вам и приезд премьера.
Начали не оттуда, начинать надо с головы.
Для лохастых и наукоградные вожди сойдут.
Плакали по Сталину получити. Достали ворье президента.
18.11.2019 11:51
Гость
Породистый.
А чёта про Никитоса Белых уже третий дён
молчат ,что мол а " новичок" под коньчок стремно очень- что мол это не наш метод?
Думал о Исаеве, а палец на ворюгу ткнул.
Сгоревший цех стратегического предприятия, наверное, поставил последнюю точку.
Cиловики увезли из здания Дмитрия Маслюка, Ксению Потехину, Петра Ионенко и Ирину Очищалкину. И самое главное - есть также информация о задержании экс-главы администрации Николая Нонко. Это скорее дело по "энергоэффективным" домам.
Уточненная информация:
Сегодня примерно в 8.30 представители Следственного комитета и ФСБ России произвели изъятие документации и компьютерной техники в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам Спекова, 8, 8/1, 8/2.
Администрация города продолжает работать в нормальном режиме. Глава г. Бийска А.П. Студеникин выехал в Барнаул на рабочее совещание с участием членов Правительства Алтайского края и ОНФ в Барнаул по теме обращения с твердыми коммунальными отходами.