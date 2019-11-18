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Новости

СМИ сообщают о задержании главы Бийска Студеникина и его заместителей

, ИА "Амител", Александра Черданцева
По некоторым данным, силовики увезли нескольких чиновников из администрации
Александр Студеникин / Фото: biwork.ru

Александр Студеникин / Фото: biwork.ru

Силовики задержали главу Бийска Александра Студеникина и его заместителей утром в понедельник, 18 ноября, сообщает "Банкфакс". Также об этом пишет местное издание "Бийский рабочий". В самой администрации пока не отвечают на телефоны.

"В большой зал администрации вошли силовики, попросили оставаться всех на своих местах. Далее правоохранители зачитали фамилии тех, кто должен выйти с ними – это сотрудники и руководители структурных подразделений мэрии – управлений и отделов. Главу города Александра Студеникина также попросили выйти. В настоящее время он находится в своем рабочем кабинете, где работают правоохранители. Не исключено, что здесь проходят обыски и изъятие документации", – пишет "Бийский рабочий".

По данным источников "Банкфакс", силовиков интересовали замглавы города по строительству Дмитрий Маслюк, начальник управления ЖКХ Ксения Потехина, главный архитектор Владимир Ружевский и начальник отдела по учету и распределению жилой площади Ирина Очищалкина. Пока не известно достоверно, увезли ли самого Студеникина. Источник amic.ru в краевом правительстве сообщил, что глава города сейчас едет в Барнаул для участия в совещании по проблеме вывоза мусора.

Есть также информация о задержании экс-главы администрации Николая Нонко.

Поводом якобы стала история с тремя многоквартирными домами на улице Спекова в Бийске (№ 8, 8/1 и 8/2), которые были сданы еще в 2012 году. Это были не просто дома, а энергоэффективные. Но оказалось, что построены они были не качественно: зимой промерзали стены, в квартирах было очень холодно. К делу может иметь отношение еще одна история, более свежая. В августе 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при строительстве дамбы в районе Зеленого клина.

В краевом Следкоме от комментариев отказались.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.11.2019 11:44
гость

Человек творящий зло - испытывает муки своего творчества.

18.11.2019 11:51
Гость

Красивый дяденька

18.11.2019 11:57
Володя

интересно сенатора будут приглашать на разговор или Валя не даст в обиду заслуженного юриста

18.11.2019 11:59
- гость -

Вот вам и приезд премьера.

18.11.2019 12:02
- гость -

Начали не оттуда, начинать надо с головы.

18.11.2019 12:13
- гость -

Для лохастых и наукоградные вожди сойдут.

18.11.2019 12:14
- гость -

Плакали по Сталину получити. Достали ворье президента.

18.11.2019 12:20
АБОРИГЕН

18.11.2019 11:51
Гость
Породистый.

18.11.2019 12:22
- гость -

А чёта про Никитоса Белых уже третий дён
молчат ,что мол а " новичок" под коньчок стремно очень- что мол это не наш метод?

18.11.2019 12:25
- гость -

Думал о Исаеве, а палец на ворюгу ткнул.

18.11.2019 12:26
- гость -

Сгоревший цех стратегического предприятия, наверное, поставил последнюю точку.

18.11.2019 12:35
Бийчанин

Cиловики увезли из здания Дмитрия Маслюка, Ксению Потехину, Петра Ионенко и Ирину Очищалкину. И самое главное - есть также информация о задержании экс-главы администрации Николая Нонко. Это скорее дело по "энергоэффективным" домам.

18.11.2019 12:43
Бийчанин

Уточненная информация:
Сегодня примерно в 8.30 представители Следственного комитета и ФСБ России произвели изъятие документации и компьютерной техники в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам Спекова, 8, 8/1, 8/2.
Администрация города продолжает работать в нормальном режиме. Глава г. Бийска А.П. Студеникин выехал в Барнаул на рабочее совещание с участием членов Правительства Алтайского края и ОНФ в Барнаул по теме обращения с твердыми коммунальными отходами.

18.11.2019 12:56
Горожанин

А как же Громогласова? забыли

18.11.2019 13:00
- гость -

Студеникина зачем? Человек год у власти, для города сделал больше, чем другие за 10 лет.

18.11.2019 13:04
- гость -


18.11.2019 12:14
- гость -

Плакали по Сталину получити. Достали ворье президента.
************************************************************************

Ой, прям так сейчас и начнем все хлопать в ладошки. Достали, говоришь? А что у него, близорукость что ли?

18.11.2019 13:08
Бийчанин

Строили дома под "присмотром" Ионенко и Маслюка, распределение квартир - Очищалкина, эксплуатация - ЖКХ. А это команда экс-главы администрации Николая Нонко.

18.11.2019 13:18
?

Чего он сделал за год со своим дырявым бюджетом который должен был собирать . Федеральные программы ,Студеникин не при чем

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