Большой пожар в районе ВРЗ произошел из-за нарушения монтажа электрооборудования

Вечером 17 ноября в барнаульском районе ВРЗ горели дворовые постройки на улице Степана Разина, 14/2. Сильно пострадали крыша и перекрытия, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании на пульт пожарным поступил в 21:48. По прибытию первого подразделения службы МЧС, постройки горели открытым огнем. Полностью ликвидирован пожар был в 22:07. Площадь возгорания составила 30 кв. метров. В результате сильно повреждены крыша и перекрытия. Пострадавших и погибших нет.

В пресс-службе отметили, что предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации и монтажа электрооборудования. На месте работали 15 человек личного состава и три автоцистерны.