По сугробам выше колен. Как Барнаул в ноябре завалило снегом

Фото: amic.ru

Снегопад, обрушившийся на Барнаул ночью в понедельник, 18 ноября, утром парализовал город. Барнаульцы пишут, что даже выехав на работу к семи утра, все равно попали в затор. А из отдаленных районов кто-то и вовсе не смог уехать из-за переполненных автобусов и пробок.

Корреспондент amic.ru был вынужден идти пешком с "Мастерских" до "Привокзальной" – иначе просто не успевал добраться вовремя до работы. "Примерно на остановке "Мастерские" я понял, что дальше ехать на автобусе смысла нет. Вышел и пошел пешком. Прогулка была тоже не простой – по сугробам и нехоженым тропинкам, но за 35 минут добрался, – делится впечатлениями корреспондент.

Тарифы на такси "взлетели" в три раза. Куда в обычный день можно было доехать за 100 рублей, сегодня просили 300. Но даже в этом случае найти свободную машину получалось не сразу. ""Максим" не пришел, у "Города" машин нет, поехала на "Яндекс. Такси" за 350 рублей. Добирались всякими объездными путями, и то больше стояли, чем ехали", – рассказывает читательница amic.ru Екатерина.

"На дорогах сплошная каша. На парковки не заехать. Машинам с низким клиренсом даже не стоит выезжать – есть риск застрять", – советуют в соцсетях "бывалые" автомобилисты.

По состоянию на 12 часов дня обстановка на дорогах города продолжает оставаться напряженной.

Хотя дорожная техника на улицах работает. По сообщению администрации города, сейчас на уборке дорог от снега задействованы 84 единицы техники, в том числе 24 самосвала занимаются погрузкой и вывозом снега из города на снегоотвалы. 98 дворников и 38 грузчиков очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.