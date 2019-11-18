Визит силовиков в мэрию Бийска для задержания чиновников частично попал на видео

Видео приезда силовиков в здание администрации Бийска утром в понедельник, 18 ноября, появилось в распоряжении местного издания "Бийский рабочий". СМИ сообщает, что это произошло во время планерки в мэрии.
По неподтвержденной пока информации, правоохранителей интересовали глава администрации Александр Студеникин и его заместитель Дмитрий Маслюк (по строительству), начальник управления ЖКХ Ксения Потехина, главный архитектор Владимир Ружевский и начальник отдела по учету и распределению жилой площади Ирина Очищалкина.
Подробностей прошедшего обыска также пока официально никто не комментирует.
Комментарии
Этож щяс ихним семьям и новый год не Новый Год.
Когда, придут к остальным главам городов Алтайского края? Всюду болото поросшие тиной.
Наконец то.