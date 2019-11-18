В барнаульском селе Лебяжье боятся неконтролируемого разлива фекалий

Жители многоквартирного двухэтажного и частного домов села Лебяжье остались без центральной канализации. Нечистоты вывозит ассенизаторская машина, которая в выходные и праздники не работает. Жители жалуются в Barnaul22, что весной их может затопить фекалиями. Amic.ru выяснил, как решится проблема.

Что произошло

В доме № 29 на улице Опытная станция с июня не работает канализация. Все жидкие бытовые отходы бегут по дороге и стекают в водоотводную трубу, а оттуда попадают в озеро, жалуются жители села Лебяжье. Они сообщают, что с приходом морозов вода в трубе начала намерзать, а за зиму она замерзнет полностью.

Весной в эту трубу уходят талые воды с полей, пишут в паблике. Если не освободить им путь, они окажутся под жилыми домами. Так уже было два года назад: вода стояла под полом домов и ее откачивали службы МЧС.

Начальник участка в МУП "Энергетик" Владимир Митрофанов пояснил amic.ru, что центральная канализация на улице Опытная станция повреждена около двух лет. Во время ремонта, который организовывала администрация села, часть керамического трубопровода не заменили на пластик. Поэтому он переломился. Сейчас нечистоты от двух домов (двухэтажка на четыре квартиры и частный дом) собираются в колодце.

"В будние дни приезжает ассенизаторская машина. В выходные она не работает, поэтому незначительный выход нечистот возможен только в понедельник", – уточнил Владимир Митрофанов. Жители же пишут, что фекальные ручьи начинают течь уже к концу дня. В выходные и праздничные дни машина не приезжает, и ручей непрерывно бежит в трубу.

Как решается вопрос

Владимир Митрофанов сообщает, что администрация Барнаула уже разработала проект реконструкции сети канализации, которая должна направлять стоки с Опытной станции в поселок Южный и дальше по системе водоотведения на очистные сооружения. Работы начнутся, когда на них выделят финансирование.

Редакция amic.ru направила запрос в администрацию Барнаула для разъяснения ситуации.