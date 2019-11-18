Приставы два года разыскивают барнаульца, который скрывает сына

Управление федеральной службы по Алтайскому краю разыскивает Подчасова (Молокова) Ивана Сергеевича и его отца. Ребенка не поделили родители.

Приставы сообщают, что по решению суда мальчик, которому 22 декабря исполнится 7 лет, должен жить с мамой. Однако отец увез его в неизвестном направлении и скрывает. В службу судебных приставов мать обратилась еще в 2017 году с исполнительным листом суда.

Куда обращаться:

К судебному приставу-исполнителю межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Алтайскому краю Точилову А.В. по телефонам: 8-903-912-84-22, 8(3852) 33-81-54, 8(3852) 34-49-00.

К специалистам отдела организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Алтайскому краю по телефону: 8(3852) 29-59-48.

По телефону доверия УФССП России по Алтайскому краю: 8 (3852) 63-96-92.