Приставы два года разыскивают барнаульца, который скрывает сына

Управление федеральной службы по Алтайскому краю разыскивает Подчасова (Молокова) Ивана Сергеевича и его отца. Ребенка не поделили родители.
Приставы сообщают, что по решению суда мальчик, которому 22 декабря исполнится 7 лет, должен жить с мамой. Однако отец увез его в неизвестном направлении и скрывает. В службу судебных приставов мать обратилась еще в 2017 году с исполнительным листом суда.
Куда обращаться:
К судебному приставу-исполнителю межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Алтайскому краю Точилову А.В. по телефонам: 8-903-912-84-22, 8(3852) 33-81-54, 8(3852) 34-49-00.
К специалистам отдела организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Алтайскому краю по телефону: 8(3852) 29-59-48.
По телефону доверия УФССП России по Алтайскому краю: 8 (3852) 63-96-92.
Комментарии
Значит так разыскивают...! Захотели бы нашли!
Ну обождите найдут ! Человека-гауно белавина как-то же нашли
Офигеть, 2 года найти не могут, в больницы не ходит, права не меняет, налоги не платит, никуда за справками не обращается, билеты ни на самолет, ни на поезд не покупает, даже штрафа ни одного не выписали. Вообще нигде не светится. А мальчик тоже не болеет. И в школу еще не планирует. Так преступника тогда вообще лет 20 могут искать
А свою зарплату они 2 года хорошо находили. Каждый месяц
Сборище безьделников
Я солидарен с этим мужчиной. Значит так этой "кукушке" нужен сын. А закон всегда против мужчин, и ведь найдут если- то вернут этой "женщине". Которая забила болт на сына. Как это мерзко.
18.11.2019 16:29
- гость -
Я солидарен с этим мужчиной. Значит так этой "кукушке" нужен сын. А закон всегда против мужчин, и ведь найдут если- то вернут этой "женщине". Которая забила болт на сына. Как это мерзко.
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Специально обученные ищейки найти не могут, а вы ждёте, что человек без связей и без власти найдет.