Депутат Госдумы пожаловался на уличные камеры в виде фонарей, назвав их капканами

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков пообещал направить главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с работой в Москве камер "Стрит Фалькон", пишет "Коммерсантъ".

Лысаков сравнил "фонари" с капканами, поскольку они не могут распознать движение автомобиля с малой скоростью или определить реальную причину остановки. Таким образом, отметил он, штрафы могут получить водители, которые остановились в том числе из-за ДТП или стоят в очереди на парковку.

Депутат подчеркнул, что сегодня в Москве и так "накапливается критическая масса протестных настроений" против внедрения комплексов.

"Вопрос тотальной коммерциализации организации дорожного движения давно перешел в политическую плоскость. Циничное ущемление публичных интересов обязательно будет использовано в повестке оппозиции всех видов", – заметил Лысаков.

Он также указывает, что обращался в Генпрокуратуру по поводу сложившейся ситуации, однако получал из ведомства "формальные отписки".

В пресс-службе столичного дептранса отметили, что комплексы согласованы с МВД и полностью соответствуют законодательству. А при спорных случаях автомобилист всегда может обжаловать решение о неправомерном штрафе.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стали чаще ломать камеры фиксации нарушений ПДД. По каждому из случаев полицейские проводят проверку и устанавливают личность подозреваемого.

Комплексы "Стрит Фалькон" внешне похожи на уличные фонари, они применяются в столице с 2018 года. В первую очередь они следят за соблюдением правил остановки и стоянки. Комплексы мгновенно фиксируют остановку на обочине, после чего автовладельцы получают штраф на три тысячи рублей. В настоящий момент в разных районах Москвы используется 258 таких камер.