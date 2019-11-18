От восхищения до отвращения: социологи выяснили, как россияне относятся к Путину

С симпатией и восхищением к президенту России Владимиру Путину относится 32% россиян, пишут "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".
Социологи выяснили, что в целом указанный показатель снизился с 2017 года на 10%. При этом конкретно с симпатией к Путину относится 24% опрошенных – такой же показатель был у него перед "болотными протестами" в 2011 году.
Как россияне относятся к Владимиру Путину:
- с симпатией и восхищением – 32%;
- не могут сказать ничего плохого – 30%;
- нейтрально или безразлично – 15%;
- не могут сказать ничего хорошего – 8%;
- настороженно, выжидательно – 8%;
- испытывают антипатию – 3%;
- испытывают отвращение – 3%.
Также выяснилось, что выросла оценка деятельности Путина. Сейчас его работу одобряет 70% опрошенных, что на 3% выше показателя 2018 года. Впрочем, в 2016 году как президента Путина одобряли 82% россиян, согласно данным опроса "Левада-центра".
Комментарии
сразу вспоминается Чаушеску
Кто эти 70%?
После пенсионной реформы выросло одобрение?? Что за...
Кого опрашивали? Где опрашивали? Если друзей приблеженных то понятно. Сомневаюсь, что у простых россиян такое мнение причём у большинства. Больше 20млн за чертой безопасности и одобряют политику...что за бред?
Любил я девушку и была она красивая , умная , честная, а потом оказалось, что она лживая и продажная, тут понял, что она обыкновенная проститутка, которая делала видимость, чтобы поднять побольше бабла
"настороженно, выжидательно — 8%"
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Вот эти самые смешные.
А что истерим? Как будто только сейчас узнали, что вас, засранцев, так мало? И это ваша бЛевада?
Ох уж эти мифические статистические данные.
P.S. я в 3% попал, но меня не опрашивали.
Кто эти 70%? Покажите хоть одного
Не один баян порвут как боты двинет.
Итоги 20 летней работы есть?
Ну что Вы сразу занервничали? Опрос то в кремле проводили.
Чую, список опрашиваемых в Леваде как зеницу ока берегут, он как Красная книга с редкими видами оленей...
18.11.2019 15:43
- гость -
Конечно! - жить стали хуже. Мы....